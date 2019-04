Amministrative Assago. Lara Carano: “Sarò il Sindaco della porta accanto”

Agenpress. “Sarò il Sindaco della porta accanto” – ha dichiarato Lara Carano, candidata a Sindaco di Assago:”Ascolterò ogni singolo cittadino ed ogni sua esigenza, in quanto desidero fermamente pormi al servizio della collettività. La concretezza contraddistinguerà il mio impegno politico in quanto sono convinta che contano i fatti e non le parole per risolvere i problemi dei cittadini.

Il mio slogan è “Fatti non Parole!”. Alla luce di tale assunto, sarò presente e attiva per chiunque chieda il mio intervento. Convinta, altresì, che impegnarsi nell’ambito politico rappresenti il più alto servizio a favore della collettività, dispiegherò tutte le mie migliori energie per risolvere le problematiche che i miei concittadini mi sottoporranno, fiera di poter donare loro un contributo finalizzato alla realizzazione del proprio benessere e del progresso del territorio della città di Assago“.