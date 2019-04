Giorgia Meloni: “Il decreto sblocca-cantieri rischia di escludere migliaia di imprese dalle procedure di appalto”

Agenpress. Assurdo! Il decreto sblocca-cantieri rischia di escludere migliaia di imprese dalle procedure di appalto in base alla sola presunzione di presentare irregolarità fiscali. E’ sufficiente che la irregolarità sia contestata e non accertata in via definitiva per essere esclusi dalle gare pubbliche – dichiara la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – .

Il Governo continua a recepire supinamente i diktat della UE che complicano sempre di più la vita a chi produce ricchezza. Tasse, fattura elettronica, grande fratello fiscale, burocrazia infinita: fare impresa in Italia oggi è sempre più impossibile! – conclude Giorgia Meloni – .