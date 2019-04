Roma. “Mussolini per mille anni”. Striscione di Forza Nuova al Colosseo

Agenpress – “Roma lo urla forte, lo grida dal Ponte del Colosseo, dal suo cuore più eterno e conosciuto: 28 aprile Mussolini per mille anni Contro vecchi e nuovi partigiani, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all’ultimo dei Cesari! Per l’Italia di oggi e di domani il suo esempio la nostra lotta”.

E’ quanto si legge sulla pagina Facebook di Forza Nuova Roma. ‘Mussolini per mille anni’, scritta apparsa su uno striscione nei pressi del Colosseo, a Roma, firmato da Forza Nuova e realizzato nell’anniversario della morte del dittatore.

Ferma la condanna del Pd: “Lo striscione oltre a essere uno sfregio alla memoria e alla storia italiana, oltre a costituire reato di apologia di fascismo è un esempio di apologia di ignoranza – afferma Massimiliano Smeriglio, candidato alle europee nelle liste del Pd -. L’avanzata dei movimenti neofascisti in Italia non è solo un fenomeno politico, ma un problema culturale che il governo non solo finge di non vedere, ma addirittura sminuisce e in qualche misura rincorre, come dimostrano i rapporti equivoci di Salvini con l’estrema destra italiana ed europea”.