Antibiotico resistenza. Allarme Oms e Onu. 700mila morti l’anno, 10mln nel 2050

Agenpress – “Le morti causate da infezioni da batteri resistenti agli antibiotici saliranno alle stelle nei prossimi due decenni, insieme a enormi costi economici, senza un’azione immediata, ambiziosa e coordinata”. A rilanciare l’allarme è il un nuovo rapporto dell’agenzia istituita ad hoc da Oms e Onu sull’argomento, secondo cui l’impatto del fenomeno sull’economia può essere paragonabile a quello di una crisi economica.

Il problema, scrive lo UN Ad hoc Interagency Coordinating Group on Antimicrobial Resistance (Iacg), riguarda diversi tipi di infezione.

“Se non si interverrà , le malattie resistenti ai farmaci potrebbero causare 10 milioni di morti ogni anno entro il 2050 e danni all’economia come catastrofici come nel 2008-2009 crisi finanziaria globale. Entro il 2030, la resistenza antimicrobica potrebbe causare fino a 24 milioni di persone in estrema povertà. Attualmente, almeno 700.000 persone muoiono ogni anno a causa di malattie resistenti ai farmaci, tra cui 230.000 persone che muoiono di tubercolosi resistente ai farmaci multiresistenti”.

“Questa è una delle minacce più grandi che dobbiamo affrontare come comunità globale – afferma Amina Mohammed, che presiede l’Iacg -. Il rapporto enfatizza il fatto che non c’è tempo da perdere”. Il documento indica alcuni provvedimenti urgenti che gli stati devono prendere. Tra i punti individuati c’è dotarsi di un piano nazionale che aumenti le risorse a disposizione per affrontare il problema, mettere in campo sistemi regolatori rigidi e campagne informative per limitare l’uso degli antibiotici negli uomini, negli animali e nelle piante, investire in nuove tecnologie ed elaborare piani per smettere di usare questi farmaci per promuovere la crescita in agricoltura.