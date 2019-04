Isis. Dopo 5 anni riappare Al Baghdadi in un video. “Vendetta per i fratelli morti e detenuti”

Agenpress – L’organo di propaganda video dell’Isis ha pubblicato un nuovo video in cui compare il leader del sedicente Stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi, in una stanza con altri tre uomini i cui volti sono oscurati. Con loro il capo del sedicente Stato islamico parla della “guerra contro i crociati” e delle recente battaglia di Baghuz, in Siria, tra le forze curde e i jihadisti dell’Isis. “Vendetta per i fratelli morti e detenuti”. Vivo e con un kalashnikov al suo fianco, la barba lunga e grigia, Abu Bakr al-Baghdadi riappare e parla di 92 operazioni in 8 Paesi diversi, per vendicare le persecuzioni e l’uccisione dei fedeli nello Sham.

E’ la prima volta dal celebre sermone nella Grande Moschea di Mosul nel 2014. Lo riferisce il Site, il sito che monitora il jihadismo sul web. In questi anni al-Baghdadi è stato dato per morto diverse volte.

Al Baghdadi si rivolge ad altri tre uomini, presumibilmente altri emiri del gruppo terroristico suoi fedelissimi, seduti vicino a lui. I volti sono oscurati, difficile dire di chi si tratti. Ma c’è chi fa ipotesi. «”Potrebbero essere suo fratello Joumouaa, più vecchio di lui, il suo autista e guardia del corpo Abdellatif al-Juburi, suo amico di infanzia, e il suo messaggero, Saud al-Kourdi”, ha dichiarato all’Afp Hicham al-Hashemi, esperto di jihadismo.