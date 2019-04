Lo Slippage nel Trading di Forex. Vuoi sapere cos’è e come funziona?

Agenpress – Cos’è lo Slippage nel Trading di Forex? Una cosa che si può dire del forex è che si tratta di un mercato dinamico. Non puoi mai sapere con certezza cosa potrebbe accadere tra un minuto o persino un secondo! Questo è il bene e il male tutto in uno. Questo è anche ciò che rende il forex trading così eccitante! Non devi stare seduto davanti al tuo computer ogni minuto, ma ci sono sorprese che non vorrai perdere. Uno degli eventi imprevisti che possono accadere è lo slippage. In tal caso, il prezzo della valuta cambia mentre sei nel mezzo di un ordine. Continua a leggere per scoprire perché accade questo, come può influenzare la tua operazione di scambio e quali sono le possibilità di correzione.

Sorpresi dallo Slippage

Mentre leggi i grafici, guardi i prezzi e ricevi i consigli da un broker, puoi trovare quello che sembra essere il momento perfetto per entrare nel mercato e piazzare il tuo trade. Ma nei secondi necessari a formalizzare il tuo ingresso, il mercato cambia. Sia che si muova verso l’alto o verso il basso, può farti guadagnare denaro che non ti aspettavi, o perderlo. Il motivo alla base dello slippage è che il prezzo e le dimensioni di ogni trade sugli ordini di acquisto devono essere abbinati agli ordini di vendita che hanno lo stesso prezzo e le stesse dimensioni. Se, tuttavia, si verifica uno squilibrio tra venditori, acquirenti, volumi commerciali e prezzi, il prezzo si adeguerà improvvisamente. Ci sarà uno spostamento immediato dei prezzi poiché gli ordini commerciali vengono adeguati per soddisfare il prossimo prezzo disponibile. Dopo tutto il pensiero e la pianificazione che stanno dietro ad un’operazione di trading, questo non è di certo quello che il trader si aspetta accada. E infatti, questo è solo un promemoria del fatto che si ha a che fare con un mercato in tempo reale dove tutto può accadere (ed effettivamente accade).

Periodi ad Alto Rischio per lo Slippage

Non esiste un modo sicuro per sapere quando potrebbe verificarsi uno slippage, ma uno dei modi per ridurre i cambiamenti dello slippage è prestare attenzione al comportamento del mercato in cui si sta operando. Ad esempio, se il mercato sta oscillando selvaggiamente con una grande quantità di volatilità, potrebbe essere meglio fare un passo indietro e aspettare. Durante un periodo di trading volatile, il mercato si muove così rapidamente che può essere difficile determinare cosa sta accadendo nello stesso minuto, figuriamoci nel prossimo minuto o due. Questo è dove un buon broker può servirti bene. Se il tuo broker ti allontana dal negoziare in questo momento, potrebbe farlo per ridurre le possibilità di slippage. Inoltre, ci sono broker che ti permetteranno di definire un intervallo di mercato specifico che autorizzeranno come slippage su un ordine determinato.

Mentre lo slippage è un evento che può verificarsi durante una determinata operazione di trading, alcuni trader lo vedono come un vantaggio per scambiare uno slippage positivo. Comprendere il termine e impostare dei limiti aiuterà a proteggere il tuo investimento aggiungendo un livello di eccitazione che può accompagnare il rischio.