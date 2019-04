Ambiente. Civati (Europa Verde). Dichiarare stato emergenza climatica

Agenpress – “Chiediamo a tutte e tutti voi di fare pressione sui rappresentanti nelle istituzioni perché anche in Italia succeda lo stesso. Perché anche in Italia sia dichiarato lo stato di emergenza climatica. E di valutare la credibilità di chi risponderà, se risponderà, perché non siano solo promesse vuote. Noi stiamo già rispondendo, anzi lo urliamo da ieri in avanti fino a perderci la voce e magari possiamo essere noi i vostri rappresentanti. Non è vero che tutti i politici non si occupano del clima, non è vero che siano tutti uguali”. Lo afferma Giuseppe Civati, fondatore di Possibile e candidato con Europa Verde alle Europee nelle circoscrizioni Italia centrale e Italia Nord-occidentale.

“Da anni attaccate ad alzo zero, giustamente, per l’inerzia dei gruppi dirigenti. Ora – aggiunge Civati – tocca a tutti noi suonare una sveglia, anzi, una sirena, fragorosa, come quella dei porti. È il momento che salti il diaframma tra competenza e politica e che ci si metta tutti in gioco. Per il pianeta e per cambiare un sistema ingiusto che non possiamo più sostenere. Per i nostri figli. Qui è in gioco la nostra sopravvivenza e, prestissimo, il benessere di miliardi di persone, anche di quelle che ora si sentono al sicuro e non vedono il pericolo. E si affidano ancora a chi lo nega, lo minimizza, lo sottrae all’attenzione del dibattito pubblico”.

“Un giorno – conclude Civati – ci chiederanno, i nostri figli e i nostri nipoti, che cosa abbiamo fatto. Ecco, dobbiamo avere una risposta seria da offrire loro. Negli Stati Uniti e in altri paesi europei cittadine e cittadini, donne e molti uomini di cultura e di spettacolo accompagnano gli scienziati in questa denuncia. Prendono parola. E si schierano. Facciamolo anche qui. E facciamolo ora, perché non c’è più tempo”.