Europee. Mario Pepe: “Se Lega al 37% Salvini correrà da solo alle prossime elezioni”

Agenpress – L’ex deputato di Forza Italia Mario Pepe – nel corso di un’intervista al quotidiano online Spraynews.it – ha dichiarato che “se Salvini dovesse fare il pieno di voti alle Europee né Forza Italia né il partito di Giorgia Meloni riuscirebbero ad arginarlo. La Lega sarebbe spinta a presentarsi da sola alle elezioni. Se, invece, l’ascesa di Salvini si ferma al Sud, bene, si comincia a ragionare. Come prenderà le mie parole Salvini? Dobbiamo essere consapevoli che una politica populista e nazionalista se nell’immediato può dare risultati elettorali per chi se ne fa promotore alla lunga potrebbe rivelarsi fallace.

Sull’immigrazione – sottolinea l’ex Fi a Spraynews.it – la strategia della Lega non mi convince. In Italia ci sono 6 milioni di immigrati regolari che partecipano alla vita economica del paese e che sono esclusi dal voto politico. Significa che le leggi che noi facciamo sono leggi che non hanno una vera e propria rappresentanza democratica, perché escludiamo dalla partecipazione democratica una massa di 6 milioni di persone. Ecco, anche da questo punto di vista, l’importanza di una affermazione significativa di una forza liberale come appunto è Forza Italia. Berlusconi? può arginare quei fenomeni pericolosi che, in questi mesi, hanno portato l’Italia ad essere isolata rispetto ai paesi fondatori. Dico di più. Credo che il leader di Forza Italia sarà il deputato più anziano a risultare eletto all’Europarlamento. Come deputato anziano dovrà dunque, secondo il regolamento Ue, presiedere il parlamento. Sarebbe un fatto di importanza assoluta, dal forte valore simbolico”.

Alla domanda sul caso della mancata candidatura di Mara Carfagna, caso che ha creato qualche imbarazzo in seno al partito, Pepe dichiara che “quello delle liste è un problema vecchio che riguarda un po’ tutti i partiti. A volte le liste vengono fatte più per salvare le poltrone di quelli che ci stanno che non per accendere una sana competizione. Io sono uno di quelli che riteneva che la candidatura di Mara Carfagna potesse rappresentare un valore aggiunto. Hanno prevalso altre logiche. Ma non è il momento delle recriminazioni. E’ il momento di difendere la linea del Piave di Forza Italia che è quella del 10 per cento. Ci sono parlamentari – conclude l’ex deputato – che sono diventati di ruolo. Ci vuole un ricambio vero della classe politica del centrodestra”.