Manduria. Morte Antonio Stano. Agli otto arrestati contestati più episodi di tortura

Agenpress – “Sei degli otto fermati sono minorenni: due sedicenni e quattro diciassettenni. Gli altri due sono neo maggiorenni, quindi un fenomeno prettamente giovanile”.

A tutti sono state contestate condotte che “hanno assunto nel tempo un carattere di pseudo abitualità: percosse, strattonamenti, aggressioni, lesioni, bestemmie, sputi, offese nei confronti del pensionato.

Lo ha spiegato il procuratore del tribunale per i minori Pina Montanaro nel corso di una conferenza stampa sulla morte del 66enne pensionato di Manduria (Taranto), Antonio Stano, deceduto il 23 aprile scorso dopo una serie di aggressioni e violenze da parte di un gruppo di giovani.

“Anche i file audio -ha aggiunto- sono particolarmente significativi perché i video mandati in chat venivano commentati dagli autori delle nefandezze, manifestando anche nel momento del commento una sorta di sensazione di onnipotenza e dispregio nei confronti di questa persona”.

Diversi gli episodi per i quali si procede per il reato di tortura (articolo 613 bis del codice penale). Nel provvedimento cautelare vengono descritti diversi raid compiuti a gruppi dai giovanissimi, per strada o anche in casa del’anziano, e si parla di altri ragazzi in via di identificazione.

“In esecuzione di un medesimo disegno criminoso – si legge nel provvedimento cautelare – avente come obiettivo l’aggressione fisica, la derisione e la vessazione” del pensionato “individuato quale bersaglio per le sue condizioni di minorata difesa, in quanto soggetto solo ed affetto da disturbi psichici, in circostanze e tempi diversi, con violenza verbale e fisica ed agendo con particolare crudeltà” provocavano all’uomo “acute sofferenze fisiche e un verificabile trauma psichico”.

Azioni tali da indurre Stano “da circa metà marzo a non uscire da casa, neanche per acquistare generi di prima necessità cosi da cadere in uno stato di grave astenia, per terrore di essere oggetto di molestie ed aggressioni”. In una occasione, dopo aver sfondato a calci la porta di ingresso dell’abitazione di Stano, nonostante le grida di aiuto e di disperazione dell’uomo, “lo colpivano con schiaffi al volto e calci alle gambe e danneggiavano la tapparella posta davanti alla porta di servizio, il tutto mentre Stano veniva deriso ed accerchiato sull’uscio di casa” e uno dei bulli “riprendeva la scena con il telefono cellulare”.