Omicidio Marco Vannini. La famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione. Salvini: “questa non è giustizia”

Agenpress – Marco Vannini, 20 anni di Cerveteri morì il 18 maggio 2015 a Ladispoli, in provincia di Roma, perché raggiunto da un colpo di arma da fuoco sparatogli da Antonio Ciontoli, padre della fidanzata del giovane e sottoufficiale della Marina Militare.

Marco Vannini, secondo l’accusa, fu lasciato per tre ore agonizzante con la complicità dell’intera famiglia del sottoufficiale e le sue condizioni peggiorarono fino a morire. Secondo la versione dell’accusa, il ventenne si trovava in casa della fidanzata e si stava facendo un bagno nella vasca, quando entrò Ciontoli per prendere da una scarpiera un’arma. Partì un colpo che ferì gravemente il ragazzo. Di lì, secondo l’accusa, sarebbe partito un ritardo ‘consapevole’ nei soccorsi e le condizioni del giovane si sarebbero aggravate, fino a provocarne la morte.

Per la morte di Marco Ciontoli è stato condannato a 5 anni, per omicidio colposo, in primo grado era stato infatti condannato a 14 anni per omicidio volontario, la moglie, Maria Pezzillo, e i figli, Federico e Martina, condannati tutti e tre a tre anni. Dopo le condanne in appello la famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione.

Immediata la reazione di Matteo Salvini. “La vita di un ragazzo di vent’anni, ucciso in maniera vigliacca, vale solo cinque anni di carcere? E gli assassini chiedono anche uno sconto…Vergogna. Questa non è giustizia”.