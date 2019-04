PIL: F. Boccia, PD tifa sempre Italia. Con gli zero virgola si sopravvive non si cresce

Agenpress. “Come non si poteva parlare di baratro quando il Pil era fermo a meno zero virgola, non si può parlare di crescita trionfale oggi con il +0.2%. Stiamo comunque commentando gli zero, spero ci sia almeno un aggancio al vagone principale europeo entro il primo semestre.

Il PD tifa sempre Italia e non ci sentirete mai augurare il fallimento economico del Paese solo per criticare il Governo Conte. Il problema principale resta l’assenza di una politica economica chiara. Il Governo Lega-M5S continua a litigare su tutto, non ha una una politica sociale, non parla mai di investimenti. Litigano su autonomia e flat tax ogni giorno. Più volte abbiamo detto in Parlamento che avremmo sostenuto una politica economica basata sulla riduzione delle tasse sul lavoro ma il Governo ha sempre preso strade opposte. Vedremo con il prossimo decreto se avranno il coraggio di abbandonare la flat tax per concentrare ogni sforzo sul lavoro”.

Così Francesco Boccia, deputato PD.