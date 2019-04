Prezzi. Istat, inflazione ad aprile +1,1%. UNC: sorpresa di Pasqua! Stangata vacanze!

Agenpress – Secondo i dati provvisori di aprile resi noti oggi dall’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) registra un aumento dell’1,1% su base annua.

“Sorpresa di Pasqua! Stangata vacanze! E’ bastato un aumento della domanda, legato a fattori stagionali, per far decollare i prezzi, dai carburanti al trasporto aereo. Una batosta per chi è andato in vacanza, dovuta a speculazioni belle e buone” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Basti pensare al prezzo della benzina, che si impenna del 2,9% in un solo mese, o al trasporto aereo passeggeri, che registra addirittura un +24% rispetto a marzo, +35,1% i voli nazionali. Non va meglio per chi ha prenotato un albergo, +10,2% l’incremento congiunturale” prosegue Dona.

“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, l’inflazione a +1,1% significa avere una maggior spesa annua complessiva di 368 euro, ben 175 euro per abitazione, acqua, elettricità e combustibili e 138 per i trasporti” prosegue Dona.

“Per la coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, la stangata è di 348 euro su base annua, 171 per abitazione e carburanti e 128 per i trasporti, mentre per l’inesistente famiglia tipo, l’incremento dei prezzi si traduce in un aumento del costo della vita di 291 euro in più nei dodici mesi, 161 per abitazione e 91 per i trasporti. Per un pensionato con più di 65 anni, il rincaro annuo complessivo è pari a 164 euro, 227 euro per un single con meno di 35 anni” conclude Dona.

Tabella: spesa aggiuntiva annua per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Istat Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Single con più di 65 anni Single con meno di 35 anni Inflazione annua aprile Prodotti alimentari e bevande analcoliche 21,94 29,52 25,92 14,56 11,21 0,4 Bevande alcoliche e tabacchi 13,56 16,90 16,18 6,31 11,28 2,5 Abbigliamento e calzature 2,86 4,67 3,66 1,13 2,11 0,2 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 160,72 175,47 170,70 123,04 144,86 4,3 Mobili, articoli e servizi per la casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Servizi sanitari e spese per la salute 7,36 7,97 8,18 6,88 1,85 0,5 Trasporti 90,63 137,82 127,98 24,69 60,33 2,6 Comunicazioni -66,48 -87,75 -80,81 -38,57 -48,08 -8,7 Ricreazione, spettacoli e cultura -1,56 -2,39 -1,94 -0,71 -0,91 -0,1 Istruzione 0,19 0,48 0,28 0,00 0,15 0,1 Servizi ricettivi e di ristorazione 20,37 30,85 26,65 5,75 20,01 1,3 Altri beni e servizi 41,27 54,29 51,65 21,34 24,11 1,9 TOTALE RINCARO ANNUO (*) 291 368 348 164 227 1,1 Rincaro prodotti ALTA FREQUENZA (*) 120 159 147 63 92 1,2 Rincaro CARRELLO DELLA SPESA (*) 32 42 38 19 18 0,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

(*) Totali arrotondati