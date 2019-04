Roma. Metro. R. Mussolini.Raggi non ha garantito sicurezza utenti. Manutenzione folle risultato di ribassi d’asta

Agenpress – «Con tre stazioni della metropolitana ancora off-limits, la Sindaca trova anche la faccia di bronzo per pubblicare su facebook post nei quali si professa arrabbiata e grida allo scandalo accusando qualcuno di aver “messo a rischio la sicurezza e l’incolumità di migliaia di persone”.

La smetta di fingere. Se, come emerge dall’indagine della Procura, le scale mobili nella stazione Barberini sono state riparate con semplici fascette da ferramenta, invece che con perni e pezzi di ricambio idonei, la motivazione è solo una: il criterio del massimo ribasso. Gli importi ridotti all’osso, che il primo cittadino ha rincorso freneticamente in ogni gara per l’affidamento di cantieri e lavori di manutenzione, cozzano drasticamente con gli standard della sicurezza. La Raggi pensa davvero che i romani siano pronti a credere che, ogni volta che lei gioiva per aver tagliato i costi del 49%, non avesse il secondo fine di utilizzare quel risparmio per altro? Ma il 49% di ribasso, alla Sindaca, che aveva l’obbligo del controllo, non appariva come offerta anomala? Sono cose da sapere quando si amministra una città. La Raggi non sfugga alle proprie responsabilità. Ombre su ombre si addensano sul Sindaco e sulla sua amministrazione. E’ ora di cambiare».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.