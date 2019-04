Sen. Lucio Malan (FI): Venezuela, Governo italiano riconosca Guaidò

Agenpress. “È apparentemente apprezzabile che il governo, per bocca del ministro Moavero, chieda nuove elezioni in Venezuela. Ma se non riconosce Guaidò quale presidente ad interim non si capisce chi dovrebbe convocare queste elezioni e dunque è una richiesta insensata.

Dovrebbe forse farlo Maduro, la cui illegittima elezione è proprio il fondamento della necessità di tornare alle urne e che ha già dichiarato che semmai convoca nuove elezioni parlamentari per espellere da esso le forze democratiche.

Guaidò è stato riconosciuto presidente praticamente da tutte le democrazie occidentali. In quanto tale è legittimato a convocare le elezioni. Invece 5 stelle e Lega hanno voluto audire in Senato l’ambasciatore di Maduro, che tuttora risulta accreditato presso l’Italia. Dunque è contraddittorio chiedere elezioni.

Le elezioni ci saranno, ma l’Italia, insieme a Cuba, Cina, Iran e pochi altri, non ha fatto nulla per aiutare la gente del Venezuela, con i tanti italiani che sono là, anzi, ha impedito alla UE di prendere posizione unitaria. Una pagina vergognosa della nostra politica estera.”

Così il senatore Lucio Malan vicecapogruppo di Forza Italia.