Siri. Ieri sera l’incontro con Conte. Il M5S insiste: deve dimettersi, è la strada giusta

Agenpress – Il premier Giuseppe Conte ha incontrato ieri sera il sottosegretario Armando Siri. Lo si apprende da fonti della maggioranza che non aggiungono altro in merito al contenuto e all’esito dell’incontro.

Ma per Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, Armando Siri deve dimettersi. “Riteniamo sia la strada giusta. Io ritengo che, a prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare e che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il sottosegretario Siri ha fatto presentare quegli emendamenti. Che siano stati approvati o no conta poco. Io credo che debba mettersi da parte per un periodo, chiarire la sua posizione. Siamo fiduciosi che possa chiarire”.