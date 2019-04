Urlò contro gli agenti: “dovete morire”. Confermato licenziamento della maestra

Agenpress – Il Tribunale di Torino ha confermato il licenziamento per Flavia Lavinia Cassaro, disposto dall’ufficio competente del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca.

La maestra di 38 anni il 22 febbraio dello scorso anno, durante una manifestazione antifascista a Torino, fu filmata mentre inveiva contro la polizia e gridava: “dovete morire”.

La donna aveva impugnato il provvedimento dell’amministrazione insieme al sindacato Cub Scuola. Gli episodi contestati si verificarono durante un corteo di protesta contro un appuntamento elettorale di CasaPound. I dimostranti stavano fronteggiando il cordone delle forze dell’ordine schierate per evitare che fosse raggiunto l’albergo in cui si stava tenendo l’evento. Cassaro era stata anche indagata dalla procura di Torino per oltraggio a pubblico ufficiale.

Il Giudice l’ha condannata a pagare le spese processuali. Il tribunale, infatti, ha ritenuto idonea la decisione del Ministero dell’Istruzione considerata la particolare gravità di quanto accaduto.

Il giudice, nella sentenza, afferma che è “evidente il contrasto tra le finalità educative e il ruolo dell’insegnante e l’atteggiamento incontrollato e offensivo nei confronti delle forze dell’ordine tenuto dall’insegnante”.

“I docenti hanno compiti non solo legati all’istruzione dei bambini e dei ragazzi, ma anche educativi” e, “per i docenti di scuola primaria, i compiti educativi sono ancora più marcati rispetto ai colleghi degli altri gradi scolastici: hanno a che fare con bambini che non hanno sviluppato un senso critico e sono quindi portati ad ‘assorbire’ tutto ciò che viene trasmesso loro dall’insegnante, pertanto, un comportamento che violi le regole di civile convivenza e diffonda un senso disprezzo per lo Stato e i suoi comportamenti, tenuto dalla persona che dovrebbe essere modello di comportamento è ancora più grave”.