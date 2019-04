Venezuela. Decine di feriti negli scontri. I blindati di Maduro contro la folla. “È un golpe”

Agenpress – Si contano decine di feriti dopo gli scontri di oggi in Venezuela. Lo riferiscono i media locali. Sarebbero almeno 37, e secondo altri report oltre 50. Tra questi un colonnello delle forze bolivariane, come annunciato dallo stesso governo.

Il paese è sull’orlo della guerra civile: le prossime ore saranno decisive per capire con chi si schiereranno i vertici militari, il sostegno dei quali è al momento rivendicato da entrambe le parti in conflitto.

Il presidente dell’Assemblea nazionale Juan Guaidò, ha lanciato un messaggio video alla nazione accompagnato da Leopoldo López, storico leader dell’opposizione a Nicolas Maduro, liberato poche ore fa dagli arresti domiciliari con un blitz degli uomini fedeli a Guaidò.

Guaidò ha esortato i militari fedeli a Maduro e la popolazione a scendere in strada per chiedere la “cessazione definitiva dell’usurpazione”. Ma il governo Maduro ha reagito con mano pesante, inviando per le strade i mezzi blindati che hanno cercato di disperdere i contestatori a forza di idranti, dicendosi impegnato a “sventare un golpe”: “Informiamo il popolo del Venezuela che in questo momento stiamo affrontando e neutralizzando un ridotto gruppo di militari traditori che hanno occupato il Distributore Altamira (il principale accesso alla città) per promuovere un colpo di Stato contro la Costituzione e la pace della Repubblica”, scrive su Twitter il ministro dell’Informazione di Nicolas Maduro, Jorge Rodriguez. “A questo tentativo si è unita l’ultradestra golpista e assassina, che ha annunciato il suo piano violento da mesi. Chiamiamo il popolo alla massima allerta”.

Guaidó ha trasmesso un video sui social network lanciando un “grande appello ai dipendenti pubblici” per “recuperare la sovranità nazionale”. Quindi ha ringraziato i “coraggiosi” per il sostegno e ha assicurato che le Forze armate sono “chiaramente dalla parte del popolo, fedeli alla Costituzione”.

Leopoldo López, storico leader dell’opposizione a Nicolas Maduro, è stato liberato poche ore fa dagli arresti domiciliari con un blitz degli uomini fedeli a Guaidò.

Era stato condannato a 14 anni di carcere, tramutati in arresti domiciliari, dopo le rivolte del 2014 a Caracas (43 morti) contro la penuria di beni di prima necessità e la violazione dei diritti. Il Venezuela “ha iniziato la fase definitiva per la fine dell’usurpazione, l’Operazione Libertà”, ha dichiarato appena libero.

“Sono stato liberato da militari agli ordini della Costituzione e del presidente Guaidò”, ha scritto su Twitter il leader di Voluntad Popular. “Mi trovo nella Base La Carlota. Mobilitiamoci tutti. E’ ora di conquistare la libertà. Forza e Fede”.