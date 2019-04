Venezuela. Guaidó ha chiesto alle forze armate di scendere in strada insieme a lui

Agenpress. Il capo dell’Assemblea nazionale venezuelana, Juan Guaidó, riconosciuto come presidente ad interim da decine di Paesi nel mondo, ha chiesto alle forze armate di scendere in strada insieme a lui e dare il via “all’Operazione Libertà”, per ottenere “la cessazione definitiva dell’usurpazione” di Nicolás Maduro al governo.

Decine di manifestanti hanno raggiunto il luogo, che presto è diventato terreno di scontro con l’esercito rimasto fedele a Maduro.

Il Ministro delle Comunicazioni del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha replicato che l’esecutivo eletto è alle prese in queste ore con un colpo di stato.

Il presidente Nicolas Maduro ha chiesto alla popolazione di mantenere “nervi d’acciaio”, ha assicurato di avere il sostegno delle forze armate nelle zone strategiche e ha invitato alla massima mobilitazione popolare “per assicurare la vittoria della pace”.