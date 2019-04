Viterbo. Stupro di gruppo. I due militanti CasaPound alla vittima: “stai zitta, tanto non ti crederanno”

Agenpress – Per la violenza su una donna di 36 anni sono stati arrestati il consigliere comunale di CasaPound di Vallerano, nel Viterbese, Francesco Chiricozzi, di 21 anni e Riccardo Licci, di 19 anni, militante dell’organizzazione politica di estrema destra. I due avrebbero abusato della donna dopo averla fatta ubriacare. I fatti risalgono al 12 aprile, quando tutti e tre a una festa privata durante la quale bevono dei bicchieri di troppo. Successivamente, da quanto risulta con il consenso della donna, si spostano insieme presso il locale Old Manners, di Viterbo, considerato un punto di ritrovo dei militanti del movimento di estrema destra. Il locale è chiuso, ma uno dei due uomini ha la chiave per entrare. Dentro il locale i tre bevono ancora.

Quindi i due uomini tentano un primo approccio con la donna, ma lei li respinge. A questo punto scatta la violenza, la donna viene colpita a calci e pugni fino quasi a svenire e poi i due abusano di lei, ripetutamente e a turno, filmando tutto con i cellulari. Nei giorni successivi, la donna decide di denunciare lo stupro subìto. Partono le indagini. Sui cellulari dei due uomini vengono trovati i video con le riprese della violenza. E scattano gli arresti.

I poliziotti avrebbero ritrovato anche filmati dello stupro sul cellulare di uno dei due giovani. Per gli investigatori i filmati della violenza sono “raccapriccianti” e la donna sarebbe stata almeno due ore in preda alla violenza. Questa mattina sono scattate le ordinanze di custodia in carcere per violenza sessuale aggravata. “Stai zitta, tanto non ti crederà nessuno”, è la minaccia che i due militanti di Casapound avrebbero rivolto alla donna dopo averla violentata all’interno del locale. “È stata una violenza inaudita – sottolineano gli investigatori -: la donna è stata abusata più volte prima da uno e poi dall’altro per alcune ore, fino a quando non è stata abbandonata dai due ragazzi sotto casa”.