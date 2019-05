1 maggio, Maullu (FdI): “Inaccettabili intimidazioni No Tav alla polizia, serve tolleranza zero”

Agenpress. “Le intimidazioni rivolte dagli antagonisti alla polizia, nel corteo svoltosi stamane a Torino, sono completamente inaccettabili. Agli agenti, che anche quest’oggi sono in prima linea per la nostra sicurezza, va tutta la mia solidarietà”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia e candidato alle europee.

“L’atteggiamento di anarchici, centri sociali e antagonisti è sempre più violento, sempre più inaccettabile. Le minacce allo Stato e alla polizia, ormai, si susseguono quasi quotidianamente, anche con pericolosi riferimenti alla “resistenza” e alla “guerra” contro lo Stato. La feccia anarchica e antagonista deve essere spazzata via una volta per tutte, non ci sono alternative. Tolleranza zero con chi minaccia lo Stato e le forze dell’ordine”.