1° maggio. Salvini: l’Italia non ha tempo da perdere. Non parlo di Raggi e M5S, qualcuno si offende

Agenpress – “Oggi è la festa del lavoro e dei lavoratori, però l’Italia non ha tempo da perdere, per me non esiste Primo maggio, Pasqua, Natale, Capodanno perché o ci riprendiamo le nostre città adesso o tra qualche anno sarà troppo tardi. E dunque la festa del lavoro la passiamo in mezzo ai lavoratori”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in un comizio elettorale.

“Far politica per la Lega è più faticoso e complicato perché oggi la stragrande maggioranza degli altri politici, segretari di partito e ministri è a casa che se la dorme e si gode la famiglia” mentre “io giro come un matto” perché “voglio usare tutte le energie per dare ai miei figli un’Italia migliore rispetto a quella che mi hanno lasciato i miei genitori”.

“Non parlo dei Cinquestelle se no qualcuno si offende e non parlo della Raggi se no qualcuno si offende”, ha aggiunto. “A Roma non ci sono né topi né buche né immondizia nelle strade. E i mezzi pubblici funzionano e la metropolitana è in piena efficienza”.

“Il prossimo obiettivo e’ mandare un governatore normale nella Regione Lazio visto che Zingaretti è impegnato a fare altro, nel miracolo di resuscitare il partito democratico”, ha detto ancora, ribadendo che c’è bisogno di “un governatore normale che si occupi di casa, lavoro, scuole e strade”.

Salvini ha parlato anche di scuole, affermando che vorrebbe le “telecamere anche nelle scuole dei gradi superiori, ma in questo caso per difendere i professori da alunni e genitori imbecilli”. Ha ricordato che la settimana prossima sarà in Parlamento la legge per mettere le telecamere negli asili nido e nelle case di riposo per anziani “per difendere bambini, anziani e disabili”.

Ha poi lanciato una proposta, quella di far rimettere il grembiule nelle scuole elementari e medie, sottolineando che “ora qualcuno a sinistra dirà che voglio tornare al Ventennio”. “Visto che tutti i bimbi sono uguali io nel nome della parità di tutti rimetterei un bel grembiulino. Così non c’è quello con la felpa da 800 euro e quello con le scarpe da 20 euro”. Il leader della Lega ha poi ricordato che “a settembre torna l’educazione civica come materia di studio obbligatoria in tutte le classi”.