1° maggio. Torino, tensioni con i manifestanti No Tav, bottiglie e oggetti contro la polizia

Agenpress – Tensioni al corteo del Primo Maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po.

I manifestanti hanno risposto lanciando bottiglie, lattine, aste di bandiere tazze. Il movimento No Tav è stato portato indietro di due isolati rispetto a piazza San Carlo dove si teneva il comizio sindacale.

I No Tav hanno urlato contro le delegazioni del Pd slogan come “Fascisti” e “Siete come Salvini”. I gruppi sono venuti in contatto con spintoni e alcuni manifestanti No Tav sostengono di essere stati feriti da cinghiate dal servizio d’ordine del Pd. La polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che cercava di raggiungere la testa del corteo.

Anche alcune decine di riders con le loro biciclette stanno manifestando. Lasciando i loro veicoli a terra hanno bloccato per qualche minuto l’ingresso in piazza della testa del corteo. All’arrivo di istituzioni e sindacati i riders, che si sono posizionati sotto al palco, hanno fatto sentire il loro malumore chiedendo «lavoro e dignità» e scandendo «venduti».

Proprio la sindaca di Torino Chiara Appendino aveva dichiarato: “Spero che il corteo sia pacifico ed è responsabilità di ciascuno di noi di comportarsi in modo tale perché lo sia. Non bisogna farlo diventare un corteo sì Tav o no Tav, non è questo il tema di oggi. Ma il lavoro e dobbiamo ricordarci quanto sia doveroso per ciascuno di noi lavorare per la dignità del lavoro”.