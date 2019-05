Torino, Marco Rizzo (Partito Comunista): “solidarietà a tutti i manifestanti No-Tav che sono stati duramente caricati dalla polizia”

Agenpress. «Voglio esprimere, a nome di tutto il Partito Comunista, la solidarietà a tutti i manifestanti No-Tav che questa mattina a Torino sono stati duramente caricati dalla polizia.

L’asservimento del Partito Democratico (nonchè del centrodestra e dei voltagabbana del M5S) ai potentati economici e alla UE che premono per il completamento di questa opera inutile, è totale.

Infatti proprio dal governatore Chiamparino ed anche dal sindaco Appendino vengono quotidianamente atti di fede verso la Tav, invece che per l’ammodernamento del trasporto pubblico su ferro e su gomma. Lor signori non ammettono critica di alcun tipo su questo progetto e sono i “mandanti” politici dell’aggressione di oggi. Per questo motivo sono da ormai da due anni che abbiamo deciso di non condividere il corteo istituzionale del Primo Maggio a Torino, gestito dal PD e dai sindacati collaborativi e di manifestare autonomamente in Piazza CLN, facendo intervenire lavoratori in carne ed ossa e non bonzi sindacali.

Approfittiamo dei deprecabili atti in questa giornata dedicata ai lavoratori per invitare il movimento No-Tav, sin dal Primo Maggio del prossimo anno a costruire -assieme ai Comunisti- una grande manifestazione alternativa che riscopra le ragioni e la passione vera per la lotta».