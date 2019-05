Reddito di cittadinanza. Tridico (Inps). Si arriverà a 1,3 mln di domande. Risparmio per 1 mld

Agenpress – “Al primo mese le domande per il Reddito di cittadinanza erano 800 mila. Si arriverà a 1,3 milioni, ci arriveremo entro l’anno. C’è un tasso di rifiuto del 20-25% ma ci sarà un risparmio di 800 milioni, al massimo 1 miliardo”. Lo ha detto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico a Porta a Porta.

“Il Rei nei primi due mesi in vigore raggiunse tra le 82 e 85 mila domande; il reddito di cittadinanza un milione e si aspettano altre 3-400 mila domande. Siamo gli ultimi in Europa ad aver attuato un provvedimento importante per la povertà, che è un problema complesso anche se l’abbiamo studiata per primi. Lo stato deve essere generoso con i poveri”, ha proseguito il presidente dell’Inps. “Un terzo dei poveri beneficiari del reddito saranno attivabili è potranno dare un contributo, si innescherà un circolo positivo che potrebbe dare uno slancio a persone oggi completamente inattive”.

Campania, Sicilia, Lazio, Lombardia e poi Puglia, Piemonte e Calabria, sono le regioni in testa per domande per il Reddito di cittadinanza. “La povertà è diffusa su tutto il territorio nazionale. Nelle periferie delle grandi città si annida molta povertà. I poveri al sud hanno spesso una casa, a Milano no. Al sud le domande per il Reddito di cittadinanza sono state pari al 53%”.