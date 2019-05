Roberta Vieri, candidata Sindaco di Assago. “Assago nel cuore? E’ una sfida che ci chiama tutti in gioco e ci vede tutti protagonisti”

Agenpress. A un mese esatto dalle prossime Elezioni Amministrative, nei Comuni interessati al voto le diverse liste stanno rendendo pubblici i loro programmi, condividendo con i cittadini i loro obiettivi e le loro proposte. Sta accadendo anche ad Assago, dove la Lista Civica “Assago nel Cuore”, che vede come candidato Sindaco Roberta Vieri, ha condiviso nelle piazze e sulla pagina Facebook della Lista il programma con cui presenta alla cittadinanza le sue proposte, le “Idee in Movimento” e gli obiettivi da raggiungere per il bene comune di Assago.

“Il programma che consegniamo ai cittadini è il risultato di un vero lavoro di squadra, pensato e scritto da un gruppo di persone che prima di tutto ha ascoltato e raccolto i desideri e le aspettative di voi concittadini – dichiara il candidato Sindaco Roberta Vieri anche nelle prime righe del programma – In questi ultimi 10 anni ho ricoperto il ruolo di Assessore Comunale e di Vicesindaco con passione e impegno, facendomi portavoce dei cittadini e cercando di rispondere al meglio a tutti i loro bisogni. Orgogliosa della fiducia che i cittadini di Assago hanno riposto in me durante l’ultimo decennio, ho sempre cercato di svolgere al meglio l’impegno preso verso di loro e verso il territorio: anche per questo, sono arrivata a maturare la decisione di presentarmi questa volta in prima persona, come Candidato Sindaco. Nonostante non solo non rinneghi quanto fatto in passato, ma restando anche fermamente convinta delle decisioni da me prese durante il mio incarico, sono nati in me il desiderio e la voglia di un cambiamento: non riuscivo più a trovare gli stimoli giusti per proseguire il percorso e cresceva in me la voglia di ritrovare la stessa motivazione con cui ho iniziato a mettermi al servizio dei cittadini. Mi trovavo davanti a un vero e proprio bivio: lasciare, una volta concluso il mandato, l’Amministrazione, oppure trovare il modo di recuperare quella voglia e motivazione che mi hanno spinta a candidarmi 10 anni fa iniziando un nuovo percorso. Oggi, dopo aver condiviso questo desiderio con altri cittadini, sono arrivata qui, Candidata Sindaco di una Lista che ha rinnovato in me tutta la voglia, la forza e la passione che pensavo di aver perso”.

Una lista nuova sul territorio, formata da persone che, pur non avendo mai vissuto questa esperienza, hanno deciso di mettere le loro competenze al servizio di tutti, ma anche da cittadini che hanno già avuto modo di toccare con mano la politica comunale e che hanno deciso di essere parte della creazione di un nuovo progetto.

“Per 15 anni ho condiviso a pieno i valori e le decisioni dell’Amministrazione uscente – dichiara Luca Prina, impegnato durante l’ultimo mandato nel ruolo di Consigliere Comunale con deleghe allo Sport, Sicurezza e Sportello al Cittadino – Pur avendo portato avanti con determinazione e passione ogni impegno affidatomi in questi anni, sul finire del mandato ho avvertito una sensazione mai provata prima: un senso di sfiducia, che in un primo momento ho provato ad arginare per portare avanti l’impegno preso nei confronti di tutta la cittadinanza. Inevitabilmente, però, ho sentito in un certo momento il bisogno di esternarla. Esprimendo queste perplessità a Roberta, con cui ho condiviso gran parte di questo percorso passato, è nata in me la forza di trovare la strada giusta, che mi permettesse allo stesso tempo di continuare a lavorare per il bene dei cittadini e di un paese che ho sempre messo al primo posto. Ed eccomi qui, in questa nuova squadra, per continuare a impegnarmi in un progetto che mi permetta di esprimere quei valori che da sempre sento miei”.

“Arriviamo da esperienze e da ideali politici differenti, ma quello che abbiamo in comune, e cioè l’Amore per questo territorio e per i suoi cittadini, ha reso questi mesi occasione di vero confronto e scambio – conclude Roberta Vieri – il risultato a cui siamo arrivati ci vede davvero orgogliosi di questa prima parte di percorso, che ci ha visto camminare insieme ed uniti. Vogliamo portare idee innovative che diano risposte alle nuove esigenze sorte e a quelle che sorgeranno: una sfida che ci chiama tutti in gioco e ci vede tutti protagonisti”.