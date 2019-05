Scontri Torino. Zangrillo (FI): “M5S contro le forze dell’ordine è l’emblema della loro confusione”

Agenpress. “Gli scontri avvenuti oggi a Torino e le farneticazioni contro l’intervento delle forze dell’ordine al corteo del 1° maggio, espresse da vari esponenti del M5S sono l’emblema e la testimonianza del momento di confusione che stanno vivendo i grillini. Le percentuali non sorridono al loro partito e quindi tentano di ribaltare la realtà, creando un loro mondo virtuale, a cui tendono naturalmente dopo anni e anni di indottrinamento ad opera della Casaleggio Srl.

E’ naturale quindi che possano tentare di spacciare la violenza prodotta dai propri elettori No TAV come protesta zittita dalle forze dell’ordine e che possano confondere un rimbalzo tecnico del +0,2% come crescita invece di riconoscerlo come stagnazione dell’economia di un Paese che hanno completamente collassato con la propria ideologia. Spiace che di mezzo ci vadano le forze dell’ordine da un lato, poste all’indice invece di essere ringraziate per aver protetto il corteo del 1° maggio. Ancor di più preoccupa che un Governo tenti di spacciare fumo ai propri cittadini invece di affrontare l’amara realtà del proprio fallimento”.

Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale in Piemonte per gli azzurri e capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio.