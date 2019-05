Giuseppe Conte: “Proporrò la revoca di Siri in Consiglio dei Ministri”

Agenpress. Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa ha dichiarato: “Proporrò la revoca di Siri in Consiglio dei Ministri”. “Noi dobbiamo essere credibili, responsabili. Le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso – aggiunge Conte -“.

“Quella del cambiamento non è mai stata una formula retorica, significa che il governo ha promesso e si impegna a realizzare buone pratiche di governo tutelando i cittadini e non interessi di parte – conclude il premier -.”