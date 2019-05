Maratea si tinge di Blu, per la 23^ volta riceve la Bandiera Blu della Fee

Agenpress – Il Sindaco di Maratea, Domenico Cipolla, è stato invitato a Roma, domani 3 maggio, per partecipare alla Conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2019, nella Sala Convegni del CNR. Nell’occasione verrà consegnata al Comune di Maratea la Bandiera Blu per l’anno 2019, in relazione alle variegate spiagge della Perla del Tirreno che hanno rispettato i parametri della Fee.

“Anche quest’anno a Maratea potrà sventolare la Bandiera Blu, sinonimo di qualità ambientale – afferma con soddisfazione Domenico Cipolla – Maratea, grazie alla sua politica attenta al territorio ed alle sue acque, si fregia di questo riconoscimento internazionale per la ventitreesima volta. La responsabilità della Bandiera Blu è lo stimolo per tutta la comunità a fare sempre di più e meglio per il territorio”.

“La Fee (Foundation for Enviromental Education), la fondazione per l’educazione ambientale che premia ed incoraggia le buone pratiche ambientali, ci assegna una posizione rilevante in questa importante classifica – dice il Sindaco – , un’attestazione di qualità, riconosciuta annualmente, dopo che vengono soddisfatte le diverse attività richieste”.

La Bandiera Blu, riconoscimento per le località marine attente all’ambiente, fu istituito nel 1987, Anno europeo dell’Ambiente. Le nazioni che vengono attualmente valutate, sono 48, inizialmente erano solo paesi europei. Per ottenere la Bandiera Blu i comuni balneari devono rispettare parametri importanti e restrittivi in tema di qualità ambientale e per quanto riguarda la qualità delle acque, fornendo i risultati dei campionamenti che devono essere regolari con monitoraggi cadenzati. Un ruolo fondamentale, oltre al rispetto della natura, lo riveste anche la qualità delle strutture ricettive e le scuole con l’educazione ambientale.

Conclude il Sindaco Cipolla – “La Bandiera Blu, come tutti i massimi riconoscimenti che con orgoglio riceviamo ogni anno, ci rende felici e ci lusinga, ma allo stesso tempo, ci responsabilizza sempre più, come comunità, e da lo stimolo a tutti noi per fare sempre più e meglio per la nostra bella Maratea”.