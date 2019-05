Mollicone (FdL). “Rischio Huawei anche in Italia. Interrogazione a Conte e Di Maio su misure per cybersicurezza

Agenpress – “Le notizie che arrivano dal Regno Unito confermano i rischi legati all’entrata delle aziende cinesi nelle reti delle infrastrutture strategiche. Il 5G, rete di quinta generazione destinata a rivoluzionare tutto il comparto tecnologico, rappresenta un campo estremamente sensibile per la dimensione della sicurezza, considerata l’estrema vulnerabilità alle intercettazioni e allo spionaggio di tutte le informazioni sensibili.

Presenterò un’interrogazione in commissione Telecomunicazioni e Trasporti con Carlo Fidanza, capogruppo di FDI in commissione, al premier Conte, e al ministro Di Maio per chiedere quali misure intendono adottare per aumentare il livello di cyber-sicurezza nazionale.

La destituzione da parte del premier britannico del ministro della Difesa Williamson, in seguito alla fuga di notizie da una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale in merito all’intenzione del governo May di aprire ad una partecipazione del colosso cinese Huawei per la fornitura di componenti del sistema di TLC 5G, mette in luce la pericolosità dell’entrata delle multinazionali cinesi delle telecomunicazioni nei contesti nazionali.

Così come evidenziato dai nostri servizi di sicurezza, le potenze straniere adottano attività predatorie nei confronti dei principali ambiti economici e finanziari nazionali, con infiltrazioni nelle reti infrastrutturali cruciali per il mantenimento del Sistema paese.

La legge cinese sull’intelligence del 2017 richiede a tutte le aziende del Dragone di fornire al vasto apparato di sicurezza di Pechino l’accesso a qualsiasi dato che scorre lungo le loro reti.

Il Copasir ne tenga conto e si presenti al Parlamento per una relazione urgente in merito allo stato della minaccia cyber in Italia, specialmente sul caso Huawei.

Nonostante le smentite, aziende come ZTE e Huawei dovrebbero condividere le loro informazioni con i servizi di Pechino, tanto che i dipendenti del governo americano hanno il divieto di avere dispositivi di proprietà delle due aziende.

Le aziende cinesi manifestano un approccio end-to-end al 5G, proponendosi cioè di fornire sia componenti hardware che software: ciò renderebbe le migliaia di dispositivi interconnessi vulnerabili a intercettazioni e spionaggio, ad esempio attraverso l’inserimento di backdoor nelle supply chain.

In Italia, Huawei è presente con proprie attrezzature in Ferrovie dello Stato, Leonardo, Poste Italiane, Tim, Fastweb, fino alla sanità, come l’Irccs Giovanni Paolo II.

Chiederò l’accesso agli atti del memorandum Italia-Cina, per sapere i termini principali degli accordi. Non possiamo lasciare la Nazione in balia delle minacce cibernetiche.”

E’ quanto dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e componente dell’Intergruppo Innovazione.