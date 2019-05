Navigator: l’8 maggio il termine ultimo per candidarsi

3 mila figure professionali necessarie all’avvio del Agenpress. Anpal Servizi Spa, società in house di ANPAL (l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro), ha aperto una selezione pubblica per individuarenecessarie all’avvio del Reddito di Cittadinanza

Il termine per candidarsi scade il prossimo 8 maggio 2019 entro le ore 12.00.

Collegandosi al sito è possibile candidarsi alla prova di selezione dei 3.000 navigator che aiuteranno i beneficiari del Reddito di Cittadinanza a orientarsi nel mercato del lavoro. Allo stesso indirizzo gli interessati possono prendere visione dell’avviso contenente i criteri di ammissione.

La presentazione on line della domanda è l’unica modalità prevista per partecipare alla selezione. Il Navigator – secondo quanto riportato dal sito dell’Anpal – ha un ruolo centrale per l’assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi SpA ai Centri per l’Impiego”. Dovrà – si legge sempre nel portale – “supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai Centri per l’impiego, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il Reddito di Cittadinanza.

L’incarico di collaborazione – si legge sempre sul sito – avrà durata fino al 30 aprile 2021 e un compenso lordo annuo pari a euro 27.338,76 oltre euro 300 lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l’espletamento dell’incarico, quali spese di viaggio, vitto e alloggio.