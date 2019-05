Agenpress. Nel Governo come al solito volano gli stracci. È una pantomima a puntate che sta affossando il Paese. La manovra d’autunno rischia di pesare in modo eccessivo su famiglie e imprese ma M5S e Lega pensano solo ai sondaggi in vista delle Europee. Siamo all’irresponsabilità al Governo. L’Italia che lavora in questo momento non ha rappresentanza ma è l’unica che può invertire la rotta.

Così Giacomo Portas (Pd), leader dei moderati.