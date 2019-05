On. Lorenzin (Civica Popolare): Governo, Salvini trova nell’alleato di Governo il suo peggior nemico nella corsa alle Europee

Agenpress. In queste ore non c’è peggior nemico politico per la Lega del Movimento cinque stelle. Di Maio attacca il Carroccio sulle Province e sul viaggio di Salvini in Ungheria. Cosa ne sarà dei progetti del governo italiano?

I cittadini aspettano risposte, dall’Iva e alla flat tax, passando per il dossier Alitalia e loro sono intenti a litigare per potersi rosicchiare voti l’un l’altro in vista delle elezioni europee.

Così la leader di Civica Popolare ed ex Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.