Province. Di Maio: chi le vuole si trovi un altro alleato. Bongiorno (Lega): situazione ibrida

Agenpress – “Le province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare. Chi le vuole si trovi un altro alleato”. Così Luigi Di Maio presentando il programma europeo M5S.

Di parere contrario il ministro della P.a, Giulia Bongiorno, per il quale “sono in una situazione ibrida. La verità è che si è fatto finta di eliminarle e non sono state eliminate, sono un po’ un simulacro”.

“Bisogna uscire dall’equivoco”, dice ancora Bongiorno, “se vogliamo fare delle cose concrete bisogna fare una scelta: ridare fiato o eliminarle del tutto, le cose a metà non vanno”.

“Non ho detto eliminiamo le province ma non si può stare in situazione ibrida.

Durante le varie campagne elettorali, in passato, si è detto: ‘abbiamo eliminato il poltronificio’, ma questo, tutti lo sanno, non è vero”, sottolinea Bongiorno, ribadendo che con ciò non vuole la loro eliminazione, “anzi a volte credo che siano state molto importanti, un punto di collegamento importante”.