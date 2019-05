Agenpress. Non solo controllo dei confini e lotta all’immigrazione clandestina, ma anche un impegno comune sulla riduzione delle tasse e l’aumento degli stipendi.

In Ungheria le tasse su imprese e società sono scese al 9%, quelle sulle persone fisiche al 15%. Lavoro, stipendi ed economia volano (+5% nel 2018).

Flat Tax per imprese e famiglie subito, anche in Italia.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini in visita in Ungheria.