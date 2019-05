Sen. Lucio Malan (FI): Governo su Provincie e Migranti solo demagogia e battaglie di facciata

Agenpress. Nel palcoscenico del gioco delle parti a scopo elettorale, il vice presidente del consiglio Di Maio fa una battaglia demagogica sulla scia di Renzi contro le province senza spiegare chi dovrebbe assumerne funzioni e spese, dimenticando anche lui che presidenti, assessori e consiglieri provinciali oggi non prendono un centesimo per le loro cariche.

Dall’altro lato il pari grado Matteo Salvini in Ungheria fa una positiva apertura al partito popolare europeo in nome di una lotta all’immigrazione clandestina, che Forza Italia, unico partito italiano nel PPE, ha sempre condiviso. Lo vediamo in pieno accordo con il ministro dell’interno ungherese Pinter che ribadisce la contrarietà alla redistribuzione degli immigrati in tutti i paesi dell’Unione europea.

Peccato però che il presidente del consiglio Conte, fin dal discorso di insediamento abbia detto il contrario, come del resto è scritto nel contratto di governo che parla di ‘ricollocamento obbligatorio e automatico tra gli stati membri’. Cosa può fare di buono per gli italiani un governo che fa l’opposto di quel che dice?”

Così il senatore Lucio Malan vicecapogruppo vicario di Forza Italia