Siri: Bergamini (FI), Conte politico non eletto che fa il magistrato

Agenpress. “Ma che bella capriola ha fatto il nostro Paese. Siamo passati dai magistrati che fanno politica ai politici (non eletti) che si autodefiniscono avvocati del popolo ma che fanno i magistrati anticipando le condanne.

Il garantismo non è una forma astratta di giustificazionismo, e non è neanche un “condono” giudiziario, ma il confine invalicabile che separa la nostra società dalle società in cui si lapidano innocenti o in cui si tagliano le teste.

L’avvocato Conte, oggi, dopo aver interpretato il ruolo di presidente del consiglio non eletto, si è anche elevato al ruolo di giudice di Cassazione che porta alle sezioni unite la revoca di un eletto a membro del governo. Sorvoliamo compassionevoli sul dato politico che sta dietro a questa vicenda: è l’ennesimo episodio fra presunti alleati di governo che anziché tenere insieme le redini del Paese passano il tempo a sgambettarsi”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.