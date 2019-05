Vigevano. Omicido-suicidio. Cortese (Criminologa). Troppe le morti da piangere. Stato intervenga

Agenpress – Bisogna intervenire immediatamente e non permettere che prosegua senza sosta questa mattanza. A Vigevano si è consumato un altro omicidio-suicidio, protagonista un finanziere che con la pistola di ordinanza ha ucciso per gelosia la moglie e poi si è sparato. Tutto davanti alla piccola figlia di 11 anni che ha dovuto assistere a questo dramma familiare, fatto di violenza e morte. Fino a quando dovremmo aspettare e quante ancora le morti da piangere. Serve più presenza dello Stato e più sostegno agli uomini in divisa non possono essere lasciati soli.

Così in una nota Antonella Cortese Vice Presidente Accademia Italiana delle Scienze Polizia investigativa e Scientifica