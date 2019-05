Brunetta: “reddito di cittadinanza e quota 100 sono due misure nocive per l’economia e la finanza pubblica italiana”

Agenpress. Salvini vuole realizzare subito la FlatTax? Bene, benissimo. Ci permettiamo di ricordargli che la soluzione, sul tema, l’avevamo già fornita noi di Forza Italia qualche mese fa, nella “contro finanziaria” presentata durante l’approvazione della scorsa Legge di Bilancio. Rilanciamo la nostra proposta e realizziamola. Recuperiamo le risorse spese per le due misure bandiera di questo Governo, il reddito di cittadinanza e la quota 100, che secondo il parere unanime degli economisti nazionali e internazionali, sono due misure nocive per l’economia e la finanza pubblica italiana, in quanto non creano un solo euro di Pil in più e creano un forte disincentivo sull’offerta di lavoro – dichiara Renato Brunetta -.

L’abolizione di queste due misure garantirebbe risorse per circa 15 miliardi di euro. I fondi così liberati verrebbero investiti per la flat tax, attraverso l’abolizione delle aliquote del 38 e del 41% e l’aumento da 75mila a 150mila euro della soglia da cui partirebbe l’aliquota al 43%. Questo il primo passo, in attesa del passaggio all’aliquota unica. Questa operazione si può fare sin d’ora, e dall’anno prossimo potremo godere dei benefici derivanti da questo shock fiscale. Se Salvini è in buona fede, dica subito di sì. Noi siamo pronti – conclude Brunetta -.