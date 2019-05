Mirandola (Modena). Esclusa dalla palestra perché porta il velo. Non iscrivo Batman o suore

Agenpress – “Il proprietario ha rifiutato la mia iscrizione poiché mi vesto in modo poco occidentale. Ho chiesto chiarimenti e ha risposto che nella sua palestra non iscrive Batman o suore, alludendo al velo che copre il mio capo”.

Lo ha raccontato in una lettera al sindaco, una giovane italiana, di 28 anni, di origine marocchina, esclusa da una palestra privata di Mirandola (Modena), perché indossa il velo.

La ragazza, 28 anni, di professione interprete, in Italia da vent’anni, ha raccontato che il proprietario della palestra, ha concluso dicendo: “mia palestra, mie regole”.

“Conosco la legge, la Costituzione e i suoi principi e i suoi precetti, e ciò che mi è successo non ha scusanti”, sottolinea la giovane, alla quale il Comune le ha espresso solidarietà, condannato l’episodio e assicurato supporto per ogni azione che intendesse intraprendere per far valere i suoi diritti.