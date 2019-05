Roma. Tour del degrado di Assotutela. A spasso tra rifiuti ed insicurezza

Agenpress – “Dal centro storico alla periferia, Assotutela si è fatta una passeggiata per vedere la condizione di salute della Capitale d’Italia, governata dalla sindaca Raggi. Ne è un uscito fuori un servizio fotografico da “paura”, un vero e proprio tour del degrado, che tira in ballo numerosi quartieri capitolini. Campo dei Fiori, Cristoforo Colombo, Colle Oppio, Piazza Vittorio, Gianicolo, Via Appia Nuova, Piazza Re di Roma, Giustiniana, La Storta, Laurentina. Queste alcune delle aree toccate dalla nostra associazione, in cui abbiamo riscontrato sacche di abbandono e incuria, fatte ad esempio di rifiuti, elettrodomestici e autovetture abbandonate. A dimostrazione dell’inefficienza dell’amministrazione comunale, incapace di ridare dignità ambientale e infrastrutturale alla nostra città. Auspichiamo una inversione di marcia da parte del Campidoglio al fine di far risplendere una delle città più belle e ricche di storia del mondo”.

Così, in una nota, il presidente nazionale di Assotutela, Michel Emi Maritato.