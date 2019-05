Santanchè (FdI): “Spari in centro a Napoli. A Viterbo negoziante ucciso. Lega non mette in atto azioni degne di un Governo di C.destra”

Agenpress. Spari in pieno centro a Napoli: ferita anche una bambina. Un commerciante ucciso con brutalità nel suo negozio, a Viterbo. È questo il Paese sicuro che ci aveva promesso il governo?

La Lega non si sente libera di mettere in atto azioni degne di un governo di centrodestra, schiava come è delle idee del Movimento cinque stelle. Vogliamo vivere in un’Italia dove non si rischia la vita mentre si passeggia o dove si viene ammazzati mentre si lavora.

Così l’on Daniela Santanché di Fratelli D’Italia.