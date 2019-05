Siri. Salvini. “Non ho tempo per le polemiche. Il CDM si occupi di ridurre le tasse”

Agenpress – “Non ho tempo per beghe e polemiche. Quindi chiedetelo a Conte. Mi occupo di tasse, sicurezza, droga, immigrazione e lavoro”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla decisione del premier Giuseppe Conte di portare la proposta di revoca del sottosegretario Armando Siri al prossimo Consiglio dei ministri.

“Non ho tempo da perdere in polemiche. Gli italiani mi chiedono meno tasse. “La flat tax è un’emergenza nazionale, un diritto, quindi non esistono parlamentari o ministri che dicono che c’è tempo per ridurre le tasse. Il consiglio dei ministri adesso si deve occupare di riduzione delle tasse”.

Conte “mi sfidi sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia. Io lavoro, ieri son stato col premier ungherese, a lezione di riduzione fiscale cosa che vorrei fosse realtà anche in Italia, invece qualcuno ha tempo da perdere per polemizzare su altro, non sono io”.