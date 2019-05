Agenpress. Una bambina di 3 anni è rimasta gravemente ferita nella sparatoria avvenuta a Napoli, nei pressi di piazza Nazionale.

“Un proiettile le ha attraversato i polmoni da destra a sinistra senza però ledere il cuore. Per i medici la piccola non è in pericolo di vita e si sta procedendo a stabilizzarla, in attesa dell’intervento chirurgico.