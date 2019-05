Di Maio: “Proposta del Pd per aumentare gli stipendi dei parlamentari non è stata ritirata. Ragazzi, non c’è speranza!

Agenpress. Vi ricordate la proposta del Pd per aumentare gli stipendi dei parlamentari (ovvero per aumentare i loro di stipendi)? Bene, Zingaretti aveva detto che era un’idea personale del suo nuovo tesoriere. Aveva detto che l’avrebbe fatta ritirare. E invece no, è ancora lì, tanto che è stata assegnata alla commissione Affari Costituzionali. Ragazzi, non c’è speranza!

Credetemi, non c’è speranza per questi signori qui. Sono curioso di vedere la faccia che faranno quando il MoVimento 5 Stelle in aula porterà invece la proposta per tagliarglieli gli stipendi (dopo aver già abolito i vitalizi). Ci sarà da ridere.