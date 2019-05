Marco Rizzo Partito Comunista oggi a Taranto Corteo Ilva

Agenpress. Marco Rizzo, segretario e candidato capolista in ogni circoscrizione per le elezioni europee del Partito Comunista «Oggi Sabato 4 maggio sono a Taranto perchè abbiamo aderito -come Partito Comunista- al corteo in appoggio alla lotta degli abitanti di quella città e dei lavoratori dell’Ilva per la chiusura immediata e la riconversione dei lavoratori per le dovute bonifiche.

Partecipiamo quindi tutti in massa al corteo; la lotta per un ambiente sicuro e per la salute sui luoghi di lavoro è una battaglia giusta. Negli anni ’70 nelle fabbriche gli operai capirono che non si poteva barattare la salute con aumenti salariali e resero più forte il movimento operaio con quelle lotte.

Oggi dobbiamo ringraziare quegli operai che a Taranto hanno capito che era sbagliato stare al gioco di Calenda e Di Maio e non hanno voluto sottostare al ricatto occupazione vs ambiente, ribaltando la logica delle multinazionali dell’acciaio».