Napoli. Bambina ferita, Di Maio: serve più sicurezza, servono più uomini sul terreno

Agenpress. Questa notte è stata operata la bambina di 4 anni ferita venerdì pomeriggio in una sparatoria nel centro di Napoli. I medici dicono che è molto grave. Il proiettile per poco non le ha colpito il cuore.

Prego per lei, prego per questa creatura perche’ ce la faccia. È un dolore immenso sapere che questa piccola oggi stia su un letto in ospedale, a soli 4 anni, a combattere tra la vita è la morte. È ingiusto. Che colpa può avere una bambina a 4 anni?

Una cosa è certa: serve più sicurezza, servono più uomini sul terreno. Più controlli, più prevenzione, che passa anche per un forte sostegno a chi è impegnato nel sociale per salvare i ragazzi dalle famiglie di Camorra e dai quartieri in difficoltà.