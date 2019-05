On. Claudia Porchietto (FI): conti Italia a rischio. Basta a falsi trionfalismi

Agenpress. L’Europa a differenza del governo giallo-verde non è per nulla contenta di come sta andando l’economia e pretenderà una manovra correttiva per evitare la procedura di infrazione.

Forza Italia lo dice da tempo e da tempo sta avvertendo l’esecutivo su questa nefasta prospettiva. Inutile quindi proseguire con il “tutto bene Madama la marchesa” perché così non è.

Considerando che il debito, dal 2017 al 2018, è aumentato al 132,2%, dal precedente 131,4%, si va verso un taglio di 2 miliardi di euro di spese ministeriali, il che vuol dire taglio dei servizi per i cittadini, tra cui trasporti e l’istruzione. Insomma è tempo di dire basta a falsi trionfalismi, siamo difronte a un periodo buio, Conte faccia bene i conti o si metta da parte.

Così l’on. Claudia Porchietto (FI).