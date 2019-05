Riecco Di Battista! Pronto a ricandidarmi. Ma non era “fichissimo” fare il “falegname”? E l’India?

Agenpress – Alessandro Di Battista abbandona l’idea di partire per l’Africa, l’India o altri paesi come aveva detto più volte? Abbandona l’idea di fare il falegname e tornare nell’ agone politico? “Ora studio da falegname. E’ fichissimo”, aveva detto. Sto “benissimo” e sto facendo “molto interessanti” come un corso di falegnameria: “E non mi importa delle prese per il culo violente che mi arriveranno. E’ fichissimo”.

Ho qualcosa da dirvi! Pubblicato da Alessandro Di Battista su Sabato 30 marzo 2019

Di Battista, quindi, fa un passo indietro, almeno a sentire quello che ha svelato nella trasmissione “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi nel corso della quale ha rivelato di volersi candidare alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 stelle. E ciò accadrà fra 4 anni, e addirittura prima, qualora dovesse cadere il governo. “Io mi auguro con tutto il cuore che le prossime politiche ci siano tra 4 anni e lì ci sarei”, ha spiegato Di Battista, augurandosi che il governo vada avanti perché “per merito dei 5 stelle, sta portando avanti cose interessanti, ma a settembre-ottobre mi ricandiderei“.

Alla domanda se “Si ricandiderebbe come capo politico dei 5 stelle?”, ha risposto “No, questo no. C’è Luigi Di Maio che è capo politico”.

E allora potrebbe fare il sindaco di Roma? “No, non è plausibile”, ha risposto, “non sono all’altezza di essere il sindaco di Roma. Virginia Raggi è stata all’altezza sempre di più“.

Di Battista ha parlato anche del caso Siri. Già su Facebook aveva scritto:“fatemi capire, la Lega pur di difendere un sottosegretario indagato per corruzione minaccia la crisi di governo? In questo momento c’è la crisi libica da affrontare (tra l’altro cominciata con quella guerra scellerata fatta quando la Lega era al governo con Berlusconi), ci sono i truffati dalle banche da risarcire, c’è il salario minimo da garantire e questi tirapiedi di Salvini minacciano di far cadere il governo perché Toninelli ha tolto le deleghe a un soggetto indagato per essersi messo a disposizione (in cambio di una mazzetta) di un imprenditore dell’eolico ritenuto socio occulto di un uomo legato al boss Matteo Messina Denaro? Ma questo Siri quanto è potente? Quante cose conosce se per difenderlo i leghisti minacciano la caduta del governo? Tra gli gnocchi di semolino e un bombolotto alla crema Salvini spiegasse all’Italia intera le ragioni di questa puerile difesa. Ne guadagnerebbe in credibilità oltre che in calorie”.

Nel corso dell’intervista a ribadito che “il punto è che il sottosegretario Siri ha utilizzato il proprio potere per piazzare degli emendamenti che erano delle marchette nei confronti di Arata, cioè, ha utilizzato il suo incarico pubblico per un interesse personale“.

“A me non frega niente della conclusione di questa indagine, non è questo il punto per me e onestamente l’ha colto perfettamente il presidente Conte. Il punto non è questa inchiesta”.

“Io auguro a tutti i cittadini di uscire puliti dalle inchieste, non so se possa essere l’unica prova contro Siri un’intercettazione tra due terzi che si dicono della mazzetta di turno perché magari non può essere una prova sufficiente. Però il punto non è questo e l’ha colto bene il presidente del Consiglio”.

