Sen. Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia): TgR Emilia, Anpi si irrita e inizia l’autoepurazione?

Agenpress. L’Anpi si irrita e inizia l’autoepurazione? Il caporedattore del Tg3 Emilia Romagna si è dimesso dopo le polemiche sul servizio trasmesso il 28 aprile su Predappio. L’ad Salini aveva avviato un’indagine interna e guarda caso, senza che nessuno lo avesse richiesto.

Antonio Farnè ha fatto un passo indietro. Il servizio in quella occasione era la cronaca di un evento che non ha creato disordini e si è svolto senza alcun tipo di conseguenze. Il problema vero è che non bisogna urtare la suscettibilità dell’Anpi e questo non è possibile.

Così Daniela Santanché, candidata alle Europee con Fratelli d’Italia.