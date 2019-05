Viterbo, Maullu (FdI): “Servono meno dirette Facebook e più condanne esemplari”

Agenpress. “Per l’assassino di Viterbo serve una pena esemplare, non c’è alcun dubbio a riguardo. Chi uccide in modo così efferato merita di passare il resto della propria vita in carcere, dietro le sbarre. Ringrazio le forze dell’ordine per l’arresto, ma ora servirà anche la certezza che l’assassino venga punito in maniera adeguata. Al Ministro Salvini, impegnato in comizi e dirette Facebook, chiediamo precise garanzie in tal senso”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia e candidato alle europee.